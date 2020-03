Jest OFICJALNY zwiastun filmu Disneya z udziałem Meghan Markle! (WIDEO)

Beata 32 min. temu zgłoś do moderacji 10 8 Odpowiedz

Myślę, że Meghan po prostu tęskni za swoim zawodem i chciałaby wrócic do gry. Każdy kto kiedyś grał na scenie to wie o co chodzi. Przecież mogłaby leżeć i pachnieć ale woli pracować.