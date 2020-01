Meghan Markle wróci do aktorstwa? Podpisała kontrakt z Disneyem!

maja 1 godz. temu zgłoś do moderacji 189 39 Odpowiedz

Megan nie jest nastolatką, kiedy wychodziła za księcia to wiedziała jakie obowiazki na nią spadną. To ją przerosło i postanowiła wykorzystac to ze ma Harego owinietego wokół palca i wycisnąć wszystko co najlepsze z tego ślubu za pieniądze podatników. Harry będzie tego żałował, bo skolei on nie jest przyzwyczajony do zycia poza dworem i poza kasą królewską. Oj, bedzie ciężko....