Wzburzony Piers Morgan znów atakuje Meghan Markle: "Wszystkich wystawiła i SKŁÓCIŁA HARRY'EGO Z RODZINĄ"

kaka 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ale on ma rację. Oczywiście mają prawo do swoich decyzji ale jak to zostało przeprowadzone? Bez żadnej kultury i szacunku dla rodziny, dla poddanych itp. I to jest jasne, ze to jest jej pomysł i realizacja. Szkoda, że chłopak rozumu własnego nie ma