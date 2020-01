Królowa Elżbieta "JEST ROZCZAROWANA" decyzją Meghan i Harry'ego! "Nie uprzedzili jej"

Jula 12 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Przecież Elżbieta to naprawdę stara kobieta, niedługo jeszcze pożyje. Nie ma co się na nią oglądać, trzeba iść do przodu. Oni wiedzą, że jak królem będzie William to od niego będzie zależało, ile dać kasy Harremu. Kate będzie tam szyja a skoro nie lubią się z Meghan, to Sussex nie będą czekać na niczyja łaskę. Harry i tak jest bardzo bogaty, ma kasę od ojca, od babki, po matce i jeszcze to co dostał od podatników. Uzbierało się tego na pewno.