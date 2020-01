Meghan Markle i książę Harry REZYGNUJĄ Z FUNKCJI "ROYALSÓW"! "Chcemy być niezależni finansowo"

Aaa 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Harry to akurat nie ma powodów do wydziwiania, królem nie będzie, miał całkowitą swobodę w wyborze żony (choć czarna rozwódka to nie byla żadna partia dla księcia). A wyróżnia go właśnie to, ze wywodzi sie z królewskiego rodu, a nie jest zwyczajnym celebrytą, jakim chce zrobić z niego jego Amerykanka. Szkoda, że tego nie ogarnia. Bo tak naprawdę spokoju od paparazzich nie będą mieli juz nigdy, niezależne, czy będą mieć tytuły, czy nie.