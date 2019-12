Meghan Markle i księciu Harry’emu ODMÓWIONO rezerwacji w restauracji!

sitting bull 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

ciekawym kto takie pierdoly wymysla i potem publikuje , to sie raczej nadaje do PGRu a nie do " szanowanej" strony , to mi przypomina jak kiedys niejaki Amado chwalil sie ze jak ma komplet w swojej knajpie to nawet Lewandowski sie tam nie dostanie . co za cepy !!!!!!!!!!!!!!!!