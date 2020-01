Meghan Markle i książę Harry "wypisali się" z rodziny królewskiej. ZA CO BĘDĄ ŻYĆ?

Atm 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co WY wiecie o zyciu Harrego. Sami go zniszczyliscie, ta ciagla nagonka. Spotkalm Harrego osobiscie, super facet, nigdy nie pasowal do tej rodziny I sie z Mimi nie zgadzal. Odwazny- podziwiam go