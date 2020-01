Brytyjczycy komentują "odejście" Sussexów: "Ciekawe, czy Meghan Markle wróci do aktorstwa, a książę Harry zostanie pilotem…"

Jordis 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak dla mnie to ona może pracować w Biedronce, a on być parkingowym, ale to niepoważne, ze postawili rodzinę przed faktem dokonanym. Powinni to przedyskutować z królową, oraz Willem i Kate, bo to teraz na nich spoczywa obowiązek utrzymania monarchii. Powinni też oddać kasę za ślub i nie brać kieszonkowego.