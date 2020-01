Meghan Markle WRÓCIŁA już do Kanady po aferze wywołanej opuszczeniem rodziny królewskiej

bingo 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Nie wiecie jak jest naprawdę, opieracie się na newsach szmatławców znad Tamizy a nie wiarygodnych źródeł. Może wcale nie jest tak, że było to nieprzemyślane i nie wiemy kto jest autorem pomysłu. A może Harry, który kilka razy mówił że nie może znieść tego jaki hejt spływa na jego żonę cokolwiek nie zrobi zadecydował, że skoro daleko mu do tronu, warto żyć po swojemu. On cały czas powtarza że nie chce by jego żonę spotkało to co jego matkę - może to nie Meghan a Harry zadecydował.