Królowa Elżbieta zwołała SPECJALNE POSIEDZENIE w sprawie Harry'ego i Meghan!

gościówa 14 min. temu zgłoś do moderacji 33 1 Odpowiedz

Ładnie odpłaca się Harry za to jak przez te wszystkie lata rodzina go wspierała. Już zapomniał pantoflarz jak ledwo żywy wychodził z barów, jak przebierał się za nazi, jak sypiał z dzi*ami?? Babci musiała wszystkie skandale z jego udziałem uciszać, brat i ojciec stali za nim murem. Nikomu nie przyszło do głowy żeby pozbawiać go tytułów i pieniędzy mimo że był nieukiem i ciągle przynosił monarchii wstyd. Teraz nagle zrobił się stateczny ojciec i mężuś, który sugeruje że tak mu źle po tym złotym żyrandolem. Wszystko zwala na rodzinę tak by ludzie myśleli że to krewni go zniszczyli a nie chimeryczna małżonka.