Muzeum figur woskowych w Londynie ODŁĄCZYŁO postacie Harry'ego i Meghan od rodziny królewskiej (FOTO)

Cóś 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Meghan to typowy toksyczny byt. Bardzo egoistyczna osoba, która musi być w centrum uwagi za wszelką cenę. Jej postać jest wykreowana przez nią samą. Jeśli coś jest nie tak jak sobie zaplanowała strasznie się irytuje i rozpoczyna się plan niszczenia. Skłócona ze wszystkimi-swoją rodziną, dawnym mężem, byłymi przyjaciółmi, teraz z rodzina królewska i widząc, że sami maja w dupie jej zagrywki omamią Harrego. Jej uciśnięcie on utożsamia z matką i mamy co mamy. Laska przyleciała do Anglii szukać męża-warunek bogaty i wysoko postawiony.