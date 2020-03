Meghan Markle wystąpi w "Simpsonach"?! Twórca kultowej kreskówki złożył jej propozycję

Addy 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 12 Odpowiedz

Tak po niej jedziecie. A może to Harry chciał się uwolnić od tego wszystkiego i szukał partnerki, która nie chce siedzieć na tyłku w pałacu i tylko się uśmiechać? Może to całe włączenie do rodziny królewskiej i rezygnacja z tego były od początku przez niego wymyślone?