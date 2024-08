Król Karol NIE ODBIERA telefonów od młodszego syna. Ujawniono kulisy relacji księcia Harry'ego z ojcem

Gosia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bah! - bezczelność , by narzekać, że Royals „wyciekają historie”, gdy magazyn People jest dosłownie ich głośnikiem. Pamiętacie, jak odcięli Thomasowi Markle'owi możliwość rozmowy z prasą... a Harry może napisać całą książkę o swojej rodzinie i jeszcze za to zapłacić, czy to w porządku? Hipokryzja tych dwóch osób wkurza mnie najbardziej. Hawwy spodziewa się więc, że Karol i William będą z nim rozmawiać – nawet po tym, jak wiele prywatnych historii o nich napisał – ale z Thomasem Markle nie chcą rozmawiać. 🤔 Niech to ma sens!