Książę Harry boi się o życie Meghan Markle! "Wystarczy jeden napastnik"

Książę Harry boi się o Meghan Markle i dzieci

To wciąż niebezpieczne i wystarczy jeden samotny napastnik, jedna osoba, która zapoznaje się z takimi wpisami [hejterskimi artykułami - przyp. red.], by działać zgodnie z tym, co przeczytała. (...) Bez względu, czy jest to nóż czy kwas, są to rzeczy, które naprawdę mnie przerażają. To jeden z powodów, dla których nie sprowadzę mojej żony z powrotem do tego kraju - stwierdził podczas wywiadu w programie "Tabloids on Trial".