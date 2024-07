Książę Harry REAGUJE na zamieszanie wokół nagrody, jaką ma otrzymać. "Jest w szoku po słowach matki zmarłego żołnierza"

Kasia 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

W ogole co to znaczy nagradzac np janusza lewandowksiego? Jego wynagrodzeniem jest nieadekwatne zarobki do tego co robi a to jak gra w naszej reprezentacji powinno sie nakladac surowe kary pieniezne!!!! Za nierobstwo!!! Nagrody powinny byc dla mlodych sportowcow zeby mogli uzyskac sponsorow i moc sie rozwijac a nie dla prykow z zegarkami za miliony