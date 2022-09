Król Karol osobiście wybrał wieniec, który spoczął na trumnie królowej Elżbiety. Napisał też wzruszającą kartkę (FOTO)

Gosc 30 min. temu zgłoś do moderacji 69 2 Odpowiedz

Piszcie co chcecie ludzie ale matka jest zawsze matka a syn synem nieważne ile ma się lat. Czym dłużej żyje tym większa jest więź. Musiała być dobra matką skoro wszystkie dzieci odnoszą się do niej z czułością przede wszystkim jako do matki nie królowej. Uważam że to jest bardzo wzruszające