Król Karol pragnie zbudować więź z Archiem i Lilibeth: "Nie zadowala go już widok wnuków podczas rozmowy wideo"

Hary zrobił najlepiej jak mógł że wyjechal W tej rodzinie tylko wszyscy się chlają i jeden drugiego by w łyżce wody utopił Karol jak chce zobaczyć wnuki to niech je zaprosi a nie się zastanawia czy zaprosić albo niech wsiada w samolot i już Wiliam zazdrości haremu i w tym jest problem chyba ciągle się czepiają ze cos powiedział to co do końca świata ma się nie odzywać żeby ktoś przypadkiem się nie obraził nie bez powodu uciekli chyba z Kanady może nie wszystko jednak jest tu jasne a Meg no cóż każda synową jest zła jak nie robi co jej się każe a ona jest zaradna samodzielna i dumna i dajcie jej spokój czy karol tak kocha kate i wiła wątpię on wierzy w słupki popularności a oni mają chyba wyższe niż on tak jak było z Diana wszyscy woleli ją niż jego nie