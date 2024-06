Król Karol III jest wściekły na księcia Andrzeja. "Grozi ZERWANIEM wszelkich więzi"

Król Karol III i książę Andrzej zawarli umowę

Król Karol III ma dość księcia Andrzeja. Grozi zerwaniem relacji

Wszystko wskazuje na to, że Andrzejowi nie udało się wywiązać z obietnicy. Mimo to ani mu się śni opuszczać Royal Lodge. Król jest ponoć wściekły i żąda, by brat przeniósł się do zamieszkiwanego niegdyś przez Sussexów domu we Frogmore Cottage. Sytuacja jest już na tyle napięta, że Karol "grozi zerwaniem wszelkich więzi z księciem Andrzejem".