Król Karol zaprosi księcia Harry'ego i Meghan Markle na WSPÓLNE WAKACJE? "Desperacko pragnie zobaczyć wnuki"

Książę Harry od czterech lat układa sobie życie z dala od klanu Windsorów, w słonecznym Montecito. Kolejnymi wynurzeniami dotyczącymi rodzinnych sekretów młodszy syn Karola III skutecznie zniechęcił do siebie royalsów, przez co od dłuższego czasu rzadko odwiedza Wielką Brytanię. Ostatni raz przyleciał do Londynu 5 lutego, by następnego dnia spotkać się z ojcem, u którego zdiagnozowano nowotwór. Wizyta nie potrwała jednak zbyt długo - po 45 minutach monarcha zakończył spotkanie z Harrym i poleciał z królową Camillą helikopterem do Norfolk. Ponoć spontaniczne odwiedziny marnotrawnego syna nie były mu na rękę...

Już niebawem książę znowu zawita do Londynu. W maju, w katedrze św. Pawła odbędzie się bowiem ceremonia z okazji 10. urodzin Invictus Games - inicjatywy szczególnie bliskiej sercu Harry'ego. Z harmonogramu wynika, że Sussex zawita w rodzinne strony 8 maja. Tego dnia o godz. 17 zaplanowane jest nabożeństwo. Rudowłosy arystokrata zazwyczaj nie ujawniał swoich planów z wyprzedzeniem, jednak tym razem wieści o jego przyjeździe trafiły do mediów kilka tygodni wcześniej. Ponoć książę nie jest zachwycony upublicznieniem tych informacji w mediach, gdyż drży o swoje życie.

W tej zapewne niełatwej sytuacji książę może dostrzec światełko w tunelu. Okazuje się, że tym razem schorowany monarcha ma wyrażać entuzjazm w związku z przyjazdem syna do stolicy. To jeszcze nie wszystko. Jak donosi źródło magazynu Mirror, 75-latek poważnie zastanawia się nad tym, czy nie podjąć próby zacieśnienia rodzinnych więzów ze skłóconym synem i jego rodziną. Aby tego dokonać, król bierze pod uwagę wysłanie zaproszenia do Harry'ego, Meghan i ich pociech, by dołączyły do niego w jego letniej posiadłości. Ponoć do monarchy dotarło, że zaniedbał relacje z najmłodszymi członkami swojej rodziny i pragnie się zrehabilitować w ich oczach.