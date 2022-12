Król Karol ZNÓW OBRZUCONY JAJAMI! Doszło do aresztowania! (ZDJĘCIA)

Pierwsze miesiące na tronie nie były dla króla Karola III najłatwiejsze. Wielka Brytania pogrążona jest w kryzysie. Na domiar złego coraz głośniej usłyszeć można wezwania do obalenia monarchii. Zrozumiałe więc, że król stara się być jak najbliżej podwładnych, aby pokazać swoją "ludzką twarz". Niestety takie spotkania z tłumem prowadzą niekiedy do nieprzyjemnych incydentów, jak to miało na przykład miejsce w ten wtorek.