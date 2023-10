Królewna Fiona, dżdżownica, staruszka... Heidi Klum udowodniła, że jest KRÓLOWĄ Halloween. Zobaczcie jej kultowe przebrania (ZDJĘCIA)

Od kilkunastu lat tytuł królowej Halloween piastuje Heidi Klum. Niemiecka modelka odkąd w 1993 roku przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, rozkochała się w tym święcie. Heidi co roku udowadnia, że kreatywność nie ma granic. Jej miłość do święta duchów jest tak duża, że nawet podczas trwającej pandemii nie pozwoliła sobie odebrać miana królowej Halloween i zadbała o kostium, którym uczciła ten wyjątkowy dzień.