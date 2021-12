Królewska biografka twierdzi, że zna powód ukrywania się księżnej Monako: "JEST OSZPECONA"

Hmmm 26 min. temu zgłoś do moderacji 16 5 Odpowiedz

Kolejne głupoty. Była w Afryce charytatywnie, ratowała nosorożce. Nawet na swoim profilu ma film jak odcinają róg po to by nikt nie zabił samca.( Swoją drogą pełno zdjęć z tym okropnym mężem.)Tam zapadła na Avir, przeszła 3 operacje. Przez 6 miesięcy przyjmowała rurką tylko płyny. Wychudła i ledwo żyje wiec normalne ze musi dojść do sił. Co to za dziennikarza z d…. Siejącą głupie ploty. To normalna kobieta a nie celebryta żeby się kroić, bez przesady. Nie wierzę w te bzdury.