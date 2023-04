Królewski fotograf psioczy na księcia Harry'ego w telewizji. Uważa, że małżeństwo z Meghan zmieniło go nie do poznania

👾ufok 16 min. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

I bardzo dobrze, że przestał łazić po barach z koleżkami i stawiać im kolejki. Ja też bym nie chciała żeby mój mąż teraz kiedy mamy dzieci szlajał się po barach i tracił kasę na koleżków ale Polacy tego nie pojmują, że facet może stawiać rodzinę na pierwszym miejscu i szanować żonę, a nie robić z niej chłopca do bicia dla jego znajomych i rodziny. Polki są zazwyczaj traktowane przedmiotowo w małżeństwie dlatego kiedy widzą, że jakiś mężczyzna szanuje żonę, dzieci i dba o swoje małżeństwo to aż pianę toczą z zawiści i oczywiście wyładowują to na tej kobiecie. Sama tego doświadczyłam. Dla sióstr mojego męża oczywiście jestem toksyczna i odciągnęłam go od rodziny, a w sumie nie zrobiłam nic. Mój mąż sam wybrał swoje priorytety ale ktoś musi być winny, że teraz już nie leci na każde wezwanie żeby poratować siostrzyczki kasą, samochodem czy załatwieniem czegoś, bo te gogi niczego nie potrafią w swoim życiu ogarnąć. Tesciowa też wkurzona, koledzy z dawnych imprez się smieją ale mamy to gdzieś. Mamy swoich znajomych, przyjaciół, balujemy w swoim gronie kiedy jest na to czas i miejsce. Chcieliśmy założyć rodzinę to jesteśmy za nią odpowiedzialni, bo to moje drogie nie jest tak, że zła czarownica porywa bezwiednego chłoptasia, robi z nim dzieci na siłę i go więzi, jak to wiele z was widzi. Dorośli ludzie obydwoje się godzą na pewne rzeczy.