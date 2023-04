Książę George nie mógł pogodzić się z decyzją bliskich. Był załamany. "William i Kate nie podjęli żadnego wysiłku"

Szczegóły koronacji króla Karola III od miesięcy rozgrzewają brytyjskie media do czerwoności. Najwięcej emocji bez wątpienia wzbudzała kwestia obecności księcia Harry'ego i Meghan Markle na uroczystości. Dwa tygodnie temu Pałac Buckingham ostatecznie uciął wszelkie spekulacje, potwierdzając, że wnuk królowej Elżbiety II będzie towarzyszył ojcu podczas wielkiego dnia. Żyjący "na emigracji" książę Sussex do Wielkiej Brytanii przybędzie jednak samotnie... Meghan Markle postanowiła bowiem pozostać w kalifornijskim Montecito wraz z dwójką pociech - Lilibet oraz Archiem. Warto nadmienić, że w dzień koronacji chłopiec będzie świętował czwarte urodziny.

Dzieci Harry'ego i Meghan nie pojawią się na koronacji. Kiedy Archie i Lilibet po raz ostatni odwiedzili Wielką Brytanię?

Według Daily Mail, król Karol III był "wyjątkowo zawiedziony" faktem, iż nie uda mu się zobaczyć z synową oraz wnuczętami, jednak "rozumie sytuację". Wiele wskazuje na to, że nie tylko Karol może być zasmucony tym, że bliscy Harry'ego nie zjawią się na majowej koronacji. Pociechy księcia Williama i Kate Middleton po raz kolejny nie będą bowiem miały okazji spotkać się z młodszymi kuzynami. Nieobecność Archiego i Lilibet może być szczególnie trudna dla księcia George'a.

Nie jest tajemnicą, że od czasu Megxitu Sussexowie wyjątkowo rzadko odwiedzają Wielką Brytanię - co jedynie nasila plotki o ich chłodnych relacjach z pozostałymi royalsami. Wyprowadzka Meghan i Harry'ego za ocean sprawiła, że również ich pociechy mają jedynie sporadyczny kontakt z członkami rodziny królewskiej. Archie przyszedł co prawda na świat w Wielkiej Brytanii i zdążył spędzić nieco czasu wśród royalsów oraz poznać dzieci Williama i Kate, jednak mała Lilibet do tej pory zaledwie raz odwiedziła ojczyznę ojca.

Harry i Meghan po raz ostatni wspólnie przybyli do Londynu we wrześniu ubiegłego roku i wzięli wówczas udział w pogrzebie Elżbiety II - Archie i Lilibet pozostali jednak w USA, pod opieką babci, Dorii Ragland. Sussexowie odwiedzili jednak rodzinę królewską kilka miesięcy wcześniej, przy okazji platynowego jubileuszu królowej i wówczas zabrali ze sobą pociechy. Podróż zbiegła się w czasie z pierwszymi urodzinami Lilibet, para zorganizowała więc przyjęcie, podczas którego Elżbieta II poznała prawnuczkę. Harry i Meghan zaprosili również Williama i Kate wraz z trójką dzieci, jednak rodzina ostatecznie się nie zjawiła. Pociechy pary do tej pory nie spotkały więc na żywo małej Lilibet.

William i Kate nie podjęli żadnego wysiłku, by przedstawić księcia Georga, księżniczkę Charlotte i księcia Louisa Lilibet - mówił Us Weekly Christopher Anderson.

Książę George tęskni za Archiem? Miał błagać Harry'ego, by przywiózł syna na święta

Nie wiadomo wprawdzie, jak obecnie dzieci Williama i Kate zapatrują się na znikome relacje z kuzynostwem. Zagraniczne media już kilka lat temu donosiły jednak, że rozłąka z krewnymi ma być szczególnie trudna dla księcia George'a. Jak twierdził w 2021 roku informator "Now", dzieci Williama zaczęły wówczas coraz częściej wypytywać rodziców o ulubionego wujka - George pamiętał ponoć wszystkie "niesamowite chwile", jakie przeżył z Harrym, jednak nie rozumiał powodów jego wyprowadzki. Mała Charlotte wypytywała zaś o Archiego.

Tęsknota za kuzynem doskwierała też podobno starszemu bratu księżniczki. W listopadzie 2021 roku tabloid "New Idea" donosił, że książę George miał "błagać" Harry'ego, by ten odwiedził ojczyznę w święta i zabrał ze sobą dwójkę pociech.

George jest już podekscytowany świętami i pyta rodziców, czy Archie wkrótce wróci do domu. Oczywiście, William i Kate mają trudności z odpowiedzią, biorąc pod uwagę to, jak się sprawy mają, jest to mało prawdopodobne. Ale George zapytał, czy mógłby narysować kilka obrazów i napisać kartkę zapraszającą Archiego na Boże Narodzenie, a kim oni byli, żeby go powstrzymywać? - twierdził wówczas tabloid.

Myślicie, że George wkrótce spotka dzieci wujka?

