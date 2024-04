Królowa Belgii Matylda ma POLSKIE KORZENIE. Łączą ją więzy krwi z byłym prezydentem

Geri 1 godz. temu zgłoś do moderacji 103 11 Odpowiedz

Takie pierdzielenie… jeśli ktoś nie uczy się języka matki to znaczy, ze ma zerowy związek z krajem przodków i nie ma zamiaru mieć żadnego w przyszłości. Co dla mnie jest przejawem ignorancji i kompleksów. Zwłaszcza jeśli chce się uchodzić za monarchę. Mój tara jest Niemcem, mama Polką. Mieszkam za granicą, w Polsce nie będę mieszkała ale nie wyobrażam sobie nie mówić w języku matki, nie moc porozumieć się z dziadkami, kuzynostwem. Do swojej córki tez mówię po polsku. Nie łudzę się, ze moje wnuki będą mówiły po polsku ale to już torchę co innego.