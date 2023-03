Królowa Camilla już PO KORONACJI! Została obdarowana koroną... z Burger Kinga. Zaskakująco zareagowała (WIDEO)

Kto by pomyślał, że królowa Camilla ma takie poczucie humoru? Do tej pory publika widywała wybrankę króla Karola III głównie jako poważną damę, której w zdobywaniu popularności zdecydowanie nie pomagała skomplikowana przeszłość uczuciowa. Tymczasem podczas ostatniej wizyty w mieście Colchester, okazało się, że Camilla ma spory dystans do siebie. Kto wie, może brytyjska publika powoli zaczyna się do niej przekonywać?