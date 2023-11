Królowa Camilla podczas wizyty w Kenii założyła wyjątkową ozdobę. Oddała hołd Elżbiecie II (ZDJĘCIA)

Król Karol III i Camilla w Kenii. Małżonka króla założyła wyjątkową broszkę

Królowa Camilla w broszce Elżbiety II. Ozdoba ma wyjątkowe znaczenie

Monarchini za życia często pokazywała się publicznie ze wspomnianą wcześniej broszką. Królowa miała na sobie drogocenną ozdobę m.in. w 2019 roku podczas turnieju w Ascott. Oryginalna broszka w kształcie muszli została zaprojektowana w 1919 roku przez Courtaulda Thomsona i zanim trafiła w ręce Elżbiety II, należała do jej matki. Jak stwierdził w rozmowie z Page Six dyrektor firmy jubilerskiej, Maxwell Stone, "Królowa matka" miała otrzymać ozdobę od siostry jej projektanta i nosiła ją "regularnie". Broszka zdobiła jej kreację m.in. podczas obchodów setnych urodzin w 2000 roku. Po śmierci "królowej matki" ozdobą przekazano Elżbiecie II.

Zakładając broszkę królowej podczas wizyty w Kenii, królowa Camilla najwidoczniej chciała złożyć hołd nieżyjącej teściowej. Według Page Six wybór tej konkretnej ozdoby mógł mieć także nieco głębsze znaczenie. To właśnie podczas podróży do Kenii w towarzystwie księcia Filipa w 1952 roku Elżbieta II, wówczas jeszcze księżniczka, dowiedziała się o śmierci swojego ojca. Wówczas Elżbieta musiała zmierzyć się nie tylko z bolesną stratą, lecz również z faktem, że to ona wkrótce zastąpi ojca na tronie.