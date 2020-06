Elegancka królowa Elżbieta ogląda BEZ RODZINY paradę na cześć swoich urodzin (ZDJĘCIA)

Choć królowa Elżbieta II przyszła na świat 21 kwietnia, to oficjalnie celebruje swoje urodziny niemal dwa miesiące później. Czerwcowa parada wojskowa, która nazywa się Trooping the Colour, to podobno jedno z ulubionych wydarzeń w pękającym w szwach kalendarzu leciwej monarchini, na które karnie stawiają się niemal wszyscy członkowie rodziny królewskiej.