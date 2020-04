Królowa Elżbieta II ODMÓWIŁA salw i parady z okazji swoich 94. urodzin. Z powodu koronawirusa spędzi je "wirtualnie" z bliskimi

Pandemia koronawirusa dała się we znaki nie tylko "przeciętnym obywatelom", ale także wielu osobom publicznym. Większość gwiazd co prawda nie może narzekać na brak środków do życia, jednak ich aktywności zawodowe, a więc także i możliwości zarobkowe, są mocno ograniczone. Kryzys dopadł nawet eksroyalsów Meghan i Harry'ego, którzy niedawno zamieszkali w Los Angeles.





Zobacz: Meghan Markle i Harry'ego czeka KRYZYS FINANSOWY? "Atmosfera między nimi jest bardzo napięta"





Skutki walki z koronawirusem odczuwa też królowa Elżbieta II, która ma obecnie zapewnioną specjalną ochronę. Jeszcze niedawno opinią publiczną wstrząsnęły doniesienia o tym, że książę Karol został zakażony koronawirusem. Choć wiekowy członek słynnej brytyjskiej rodziny już wyzdrowiał, to wiele osób wyraźnie martwi się też o stan zdrowia królowej, która jest w końcu w grupie ryzyka z racji podeszłego wieku.





Przypomnijmy: Królowa Elżbieta II obawia się KORONAWIRUSA? W ramach profilaktyki złamała starodawny zwyczaj





Teraz okazuje się, że choć królowa na szczęście jest w dobrych rękach, to walka ze skutkami pandemii coraz mocniej wpływa także na jej życie. We wtorek Elżbieta II obchodzi 94. urodziny, które tym razem odbędą się w cieniu walki ze złośliwym patogenem. Jak donoszą media, w tym Informacyjna Agencja Radiowa, monarchini spędzi je w wąskim, prywatnym gronie, a na jej prośbę dodatkowo zrezygnowano z tradycyjnych wystrzałów z armat i parady na królewskim dworze.





Nie będziemy w tym roku świętować urodzin królowej w żaden szczególny sposób. Jej Wysokość uznała, że przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności tylko po to, aby zorganizować wystrzał z armat, byłoby olbrzymim nietaktem w obecnej sytuacji - donosi źródło telewizji ITV.





Nie oznacza to jednak, że królowa Elżbieta II będzie świętować urodziny samotnie. Jak z kolei donosi The Sun, monarchini spędzi ten czas "wirtualnie" z bliskimi, z którymi połączy się poprzez jedną z popularnych aplikacji do wideokonferencji. Przypomnijmy, że z powodu walki z koronawirusem 94-latka uczyła się niedawno ich obsługi w celu kontaktu z rodziną i współpracownikami.