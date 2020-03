Królowa Elżbieta II uczy się obsługiwać Skype'a i FaceTime'a!

Jak wiadomo, szczególnie narażone na zarażenie koronawirusem są osoby starsze. To też dlatego domowej kwarantannie w Windsorze poddana jest 93-letnia królowa Elżbieta II, która w wydanym ostatnio oświadczeniu prosiła, żeby w obecnej sytuacji na pierwszym miejscu stawiać dobro społeczeństwa , a nie własną wygodę.

W oświadczeniu do narodu przyznała również, że społeczeństwo musi odnaleźć nowy sposób komunikacji. Jak się dziś okazuje, sama także postanowiła to uczynić, rozpoczynając naukę obsługi Skype'a oraz FaceTime'a.

Jak donosi The Telegraph, królowa bierze lekcje korzystania z komputera, by być w stałym kontakcie z rodziną.

The Telegraph informuje również, że lada moment królowa po raz kolejny zabierze głos w sprawie szalejącej pandemii, wygłaszając orędzie do narodu. Myślicie, że do tego czasu obsługę Skype'a będzie miała już w małym paluszku?