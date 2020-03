Meghan Markle zdradziła, że Harry czuje się "bezradny" w obliczu koronawirusa: "Martwi się o królową i księcia Karola"

Asaa 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A mnie przeraża to że ludzie którzy są na prawdę chorzy i potrzebują pomocy mają odwoływane wizyty u specjalistów i operacje na które długo czekali. Co z nimi? Kto w razie ich śmierci weźmie za to odpowiedzialność?