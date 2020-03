Meghan Markle w czerwonej sukni Safiyaa

hey 13 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Olsniewajaca Meghan? Nie popadajmy z jednej skrajnosci w druga. Widac, ze kobieta dobrze sie przygotowala, ale co innego miala do roboty przez ostatnie 2 miesiace zycia? Jej ostanie 5 minut na dworze krolewskim musi wykorzystac w 100% dla pokazania jaka jest wyjatkowa. Kobieta ma osobowac narcystyczna – na co jest wiele dowodow. W Hollywood znanego jako targowisko proznosci „jej gwiazda” przestanie bylszczec jesli oprocz wygladu nie bedzie miala prawdziwego talentu aktorskiego. A Harry no coz, wiedzialy galy co braly. Przy czym faktem jest, ze chlop ma jakies problemy psychiczne , o czym sam wspomnial.