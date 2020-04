Królowa Elżbieta II wygłosiła orędzie: "Razem stawimy czoła tej chorobie"

Werr 3 godz. temu zgłoś do moderacji 55 93 Odpowiedz

Nie wiem co wy się tak wszyscy cieszycie z kwarantanny i z działań rządu. Myślicie tylko o co jest teraz. A co będzie potem? Będziecie mieć gdzie wracać do pracy? Nie przeraża was, że gospodarka padnie, że mnóstwo ludzi z waszych rodzin czy znajomych zostanie bez pracy? Chyba nie wszyscy pracujecie w służbie zdrowia czy jako nauczyciele czy w dużych korporacjach żeby mieć zapewnione etaty. Ja uważam, że powinno się izolować tylko strasze lub chore osoby. Mlodzi, zdrowi normalnie wracają do pracy, zakładają maseczki, rękawiczki i do roboty. Ewentualnie można skrócić dzień pracy lub etat na 4/5 lub 3/5. Większość z was już miała tego wirusa albo go ma i nawet o tym nie wie, zdajecie sobie z tego sprawę? Zanim jeszcze pojawił się pacjent zero u nas, to zapewne wiele z was chorowało na przezebienie lub grypę i co, badał was ktoś czy to koronawirus? Wirus mógł być u nas już w styczniu, lutym, tylko nikt tego nie sprawdzał, ludzie umierali na pluca, na niewydolność oddechową, nikt ich nie badał, a może umierali na covid 19? I jakoś się dało żyć i pracować normalnie. Uważam, że te restrykcje i zastój gospodarki doprowadzi nasz kraj do ruiny. A rząd się na was wypnie i nie pomoże w żaden sposób. A, wam przyjdzie skakać z mostu, bo nie będzie pracy, nie będziecie mieli czym rodziny wykarmić. Jeszcze wspomnicie moje słowa.