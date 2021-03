Królowa Elżbieta NIE OBEJRZY wywiadu Harry'ego i Meghan dla Oprah Winfrey. Zaskoczeni?

Lilka 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Takie są skutki mezaliansu. To że Megan pluje na swoją rodzinę mnie nie dziwi. Wielka aktorka z jeszcze większymi aspiracjami i parciem na szkło wypięła się na rodzinę bo tak wygodnie. Gdy ojciec zadłużył się na jej naukę aktorstwa to był ok a gdy zaczoł głośno mówić jaka jest jego córka to już be. Fakt milczenie jest złotem i powinien z tego skorzystać. Ale mleko się rozlało i obydwie strony zapędziły się w tych oskarżeniach i wzajemnych pretensjach. Megan jest egoistką i cwaną babą. Sama ma kiepskie relacje z rodziną i niszczy rodzinę męża. A Hary jak ciele pozwala się prowadzić na postronku. Rodzinne relacje są różne, czasami trudne ale nie wierzę że cała jego rodzina jego najbliżsi są mu obojętni i gardzi nimi. Jego dziadek może umrzeć w każdej chwili i nawet w obliczu śmierci nie potrafi wznieść się ponad to. Śmierć to ostateczność i nie ma już odwrotu, już nie da się porozmawiać, przytulić czy po prostu być z kimś w jego ostatnich chwilach. Myślę że Harry drogo zapłaci za swoje postępowanie. Nikt nie każe przestać mu kochać żonę i nikt nie zabroni mu mieszkać tam gdzie chce. To nie wyklucza przecież mieć dobre relacje z bratem, ojcem czy dziadkami.