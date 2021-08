"Królowa życia" Anna Renusz o adopcji dziecka z Tarzanem: "Mateusz powoli ogarnia swoje życie"

Iza 1 godz. temu zgłoś do moderacji 145 27 Odpowiedz

Czytałam gdzieś ze ona ma 24 lata? Boże jak ja porównam do moich koleżanek roku to aż mam się ochotę za głowę złapać. Nigdy nie widziałam tak staro wyglądającej dwudziestolatki jak ona. No ona i Godlewskie.