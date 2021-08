Monika Wawrzak NIE WYSTĄPI w "Królowych Życia" przez konflikt z Dagmarą Kaźmierską?! "POCZEKAM SOBIE..."

Okazuje się, że kulisy powstawania Królowych Życia często bywają ciekawsze niż to, co widzimy na ekranie. Jeszcze niedawno "na mieście" sporo mówiło się o Monice Wawrzak , właścicielce butików w Warszawie i Częstochowie uznawaną za jedną z pionierek ruchu "lajwiar" - kobiet sprzedających ubrania na facebookowych "lajwach" w formie internetowego bazarku. Wawrzak miała zadebiutować na ekranach TTV jako nowa "królowa". Ambitny projekt ostatecznie jednak nie wypalił.

Szansom Moniki na zaistnienie w mediach z pewnością nie pomógł incydent z udziałem jej agresywnego syna, który rzekomo siłą pozbył się klientki z butiku. Wszystko zostało uwiecznione na "lajwie", a kobieta przyszła do butiku tylko po to, by uzyskać zwrot pieniędzy od obrotnych Wawrzaków. Koniec końców to jednak największa gwiazda programu - Dagmara Kaźmierska - skazała potencjalną królową na telewizyjną banicję.