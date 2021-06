Czy to nowa "Królowa Życia"? Poznajcie Monikę Wawrzak - domniemaną zastępczynię Dagmary Kaźmierskiej! (ZDJĘCIA)

obserwator 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak ktoś wcześniej wspomniał prawdziwą Królową Życia jest mama Pani Kasi Laluny (chyba) Naturalna ,prawdziwa i na wszystko ma wywalone .Ma w nosie jak wygląda ,co je i co mówi. Podziwiam ją ,że tak akceptuje dziwactwa swojej córki,chociaż też jest w sumie dobrym człowiekiem. Najbardziej wkurza mnie Izabela, a Dagmara i jej ekipa to znana patologia.Następny Pokemon mnie nie interesuje/