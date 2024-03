"Krystek" może opuścić więzienie już w 2025 roku?! Czas gra na korzyść "łowcy nastolatek" z Sopotu

Wydawało się, że temat oskarżonego o popełnienie 65 przestępstw "łowcy nastolatek" ucichnie wraz ze skazaniem go na 15 lat więzienia. Tymczasem pojawiły się obawy, że w 2025 r. "Krystek" będzie mógł wyjść na wolność. Istnieje jednak sposób, by nie dopuścić do tego czarnego scenariusza.