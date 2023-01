Prokuratura IGNOROWAŁA wątek powiązań Iwony Wieczorek z "Krystkiem"? Dziennikarz ujawnia: "Usłyszałem tylko śmiech"

Według moich źródeł Krystek był bliskim współpracownikiem Dream Clubu, werbował tam młode pracownice, zawoził je i odwoził, i zaczepiał dziewczyny w klubie. Kosztowało mnie to wiele miesięcy harówki, bo panowała ogromna zmowa milczenia i niektóre osoby zastraszono, ale dotarłem do dziewczyn, które potwierdzały te informacje. Według moich informatorów miał też zmuszać młode dziewczyny do prostytucji .

Śledczy sprawdzili wtedy akta Iwony Wieczorek i okazało się, że nie było w nich ani śladu Krystka . Nawet w materiałach operacyjnych. Przez pięć lat nikt nie sprawdził tego wątku. W ogóle za bardzo nie sprawdzono Dream Clubu, mimo że to było miejsce, które Iwona opuściła przed zaginięciem. Lekko mnie zmroziło, kiedy to usłyszałem.

Według moich informacji najprawdopodobniej znała się z jednym z ochroniarzy, którzy pracowali w tych klubach. Co więcej, z ustaleń Sylwestra Latkowskiego i Michała Majewskiego wynikało, że kiedy zaginęła, na jej biurku znajdowała się karteczka z numerem do szefa selekcji Dream Clubu. To ten sam mężczyzna, do którego dzwonił potem Paweł, z którym Iwona się bawiła w wieczór przed zaginięciem, żeby pomógł mu załatwić nagrania z klubu dla policji.