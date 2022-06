Krystian Ochman zdradza POWÓD HOSPITALIZACJI!

Mimo wielkich nadziei Polaków Krystianowi Ochmanowi nie udało się wygrać tegorocznej Eurowizji. Dzięki występom przed międzynarodową publicznością wokalista zyskał jednak większą rozpoznawalność i nabrał niewątpliwej wprawy w obyciu przed kamerami. Miał też wyruszyć w intensywną trasę koncertową po Polsce. Niestety, jak poinformował parę dni temu, plany pokrzyżowały mu nagłe problemy zdrowotne. 22-latek trafił nawet do szpitala , skąd wrzucał na Instagram niepokojące zdjęcia...

W środę znów zabrał głos. Tym razem postanowił w końcu zdradzić, co jest przyczyną hospitalizacji.

Ale nie martwcie się, jest już coraz lepiej. Dziękuję za wszystkie słowa i wsparcie, jakie do mnie wysyłacie. Potrzebuję jeszcze chwili, aby dojść do 100 procent formy - ocenia ambitny piosenkarz i dodaje, że z przyczyn niezależnych od niego musiał odłożyć w czasie zagranie niektórych z koncertów:

(...) Już nie mogę się doczekać powrotu do Was. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia - kwituje stęskniony za słuchaczami Ochman.