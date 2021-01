Krystyna Janda wyjaśnia JAK DOSZŁO DO SZCZEPIEŃ aktorów: "Ktoś z przychodni zadzwonił, że jest otworzona szczepionka"

mbm 5 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Takie bajki to niech wnuczkom opowiada. Jej corka tez niby seniorka? I Ci inni ? Co ona sugeruje? Ze co niby ludzie po swietach przejedzeni I zajeci przygotowaniami do sylwetra(to jest sarcasm oczywiscie) nie chcieli przyjsc I sie zaszczepic to zadzwoniono do niej. Moze powinnismy jej I innym gwiazdkom podziekowac ze sie szczepionki nie zmarnowaly.😣