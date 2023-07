Krystyna Loska była gwiazdą TVP, dziś dostaje GŁODOWĄ EMERYTURĘ. Wiemy, ile miesięcznie wypłaca jej ZUS

Raya 22 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Czytac tego nie idzie!Za komuny przy korycie siedziala cala jej rodzina corke ulokowala tez w tym biznesie,a jak sie napracowaly ,smiech na sali.Jak to powiedziala Agnieszka Szulim "nie jestem panda siedzaca przy kwiatku",to wlasnie te roznej masci spikerki siedzialy przy takim kwiatku kilka godxin dziennie ,corka tez specialists od filmu! W tamtych czasach mialy takie pieniedze,bonusy ,ze przecietnemu czlowiekowi co harowal od switu do nocy ,to w glowie sie nie miesci! Moj tata harowal 40 lat na budowach ,odbudowywal Warszawe ,uszkodzil kregoslup,I w wieku 74 lat zmarl na bialacxke ,mama pracowala w szpitalnej kuchni ciezko I tez zmarla, jak na te czasy mlodo.Wsxyscy Ci od tego komunistycxnego "koryta" zyli jak krolowie I dalej tak zyja,ich dzieci I wnuki! Nie ma sprawiedliwosci na tym swiecie I nigdy nie bedxie Amen!