85-letnia Krystyna Loska CAŁA NA BIAŁO przemierza Warszawę srebrnym samochodem, pędząc do apteki i na stację benzynową (ZDJĘCIA)

Ostatnio pisaliśmy o Grażynie Torbickiej , którą stołeczni fotoreporterzy "przyłapali" przed domem matki. Na wykonanych przed kilkoma dniami zdjęciach nie widać jednak Krystyny Loski , a jedynie to, jak córka wynosi jej śmieci.

Kilka dni po tym, jak na ulicach Warszawy sfotografowano przykładną córkę Grażynę, uwagę paparazzi zwróciła na siebie Krystyna. Sądząc po najnowszych kadrach z emerytowaną spikerką w roli głównej, wyskoczyła na miasto celem załatwienia rutynowych spraw. 85-latka samodzielnie wybrała się autem do kawiarni i apteki. Wstąpiła też na stację benzynową, gdzie zaopatrzyła się w łakocie.

Loska zdawała się być w doskonałej formie, tym samym dementując pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia o swoim rzekomym kiepskim stanie zdrowia. Odnieść się do plotek zdecydowała także, udzielając wywiadu magazynowi "Show":

Wbrew temu, co piszą, jestem w dobre formie. To jednak przykre uczucie, gdy zerkam na gazetę i czytam, że jestem ciężko chora. A ludzie stojący wokół mnie dziwią się, że ja z nimi stoję i rozmawiam. Na szczęście czuję się znakomicie, to dla mnie najważniejsze i bardzo mnie cieszy - przekonywała.