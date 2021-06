Emerytury gwiazd TVP. Teresa Lipowska i Krystyna Loska zdradzają, ile dostają miesięcznie

sosna 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Niech mi ktoś wytłumaczy - dlaczego w czasach swojej prosperity, gdy zarabiali kokosy, gdy było ich stać na takie luksusy, o których zwykły Kowalski mógł tylko pomarzyć, gdy stać ich było na kupowanie działek, nieruchomości, gdy zwiedzali cały świat, nie zaświtała im myśl, że "kurczę, tyle zarabiam, to może podzielę się ze społeczeństwem". Pomijam, że mogli odprowadzać składki w wyższej wysokości do ZUS, bo taka możliwość jest zawsze, to właśnie nigdy nie słyszałam, że swoją nadwyżką kogoś uraczyli. Natomiast teraz płacz i biadolenie i narodzie pomóż, bo mi nie starcza, a przecież jestem ulubieńcem i waszym dobrem narodowym, więc mi się należy. A dalej jazda. Proponuję, gdy nie starcza do pierwszego, wspominać jak to luksusowo żyło się za młodu. To może pomóc. :)