Krystyna Pawłowicz twierdzi, że ZAATAKOWANO JĄ po ogłoszeniu wyroku TK: "Świecono mi latarką w oczy"

Krysia 6 min. temu

Kobieto nie jesteś samodzielnym bytem, jesteś tam aby reprezentować ludzi i prawo, a prawo ma być dla ludzi, a nie po to by ich męczyć, jesteś sadystka, która skazuje kobiety na rodzenie dziećmi zdeformowanych niezdolnych do życia poza organizmem matki, skazujesz te kobiety traumę do końca życia, ale dla takiej debilki to trudne do zrozumienia.