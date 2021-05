Krystyna z "Rolnik szuka żony" powiększyła sobie piersi: "Są piękne" (ZDJĘCIA)

Już jestem po. Czuję się dobrze. (...) Nic mnie nie boli, leki przeciwbólowe na pewno działają. Piersi są piękne. Nic nie widzę, nic nie mogę dotykać . Nawet jak mogę, to póki co się boję. Bardzo się cieszę, bardzo - zachwycała się na Instastory.

Odpoczęłam niesamowicie podczas narkozy, bardzo przyjemnie ją wspominam. Gdybym wiedziała, że to jest taki odpoczynek, to chyba częściej bym się operowała. Nie byłam śpiąca po, nie wymiotowałam. Teraz zbieram się do domu. Moja kochana po mnie przyjedzie - zapowiadała we wczesnych godzinach porannych w sobotę.