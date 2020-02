Krystyna z "Rolnik szuka żony" schudła 13 KILOGRAMÓW, przygotowując się do ślubu z ukochaną Agnieszką. "Wybrałyśmy piękną datę"

Kasia 2 godz. temu zgłoś do moderacji 61 37 Odpowiedz

Moje dziecko wychowało sie za granica, dla niej to naturalne, ze małżeństwa mogą byc rożne, rasa, kolor skory, płeć, to nie ma znaczenia. Kiedys bawiła sie lalkami i kilka lalek miało panów, kilka wzięło ślub z innymi lalkami... mowię: a wiesz ze w Polsce to niemożliwe? Ona: jak to? Ja: małżeństwem moze byv tylko pan i pani, a ona na to: a co maja zrobić te panie co sie kochają?:) dzieci sa niewinne, to my im mówimy, ze to czy tamto jest złe, to przez nas rodziców swiat jest nietolerancyjny :(