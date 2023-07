Krytykował opozycję na antenie TVP. "Przypadkowy przechodzień" zabrał głos: "Jestem aktorem. To było zlecenie agencyjne"

Dusia 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 7 Odpowiedz

Ale to nie jego wina jest "aktorem" dostała zlecenie to wykonał swoją pracę. Skupcie się ludzie na tym że TVP kłamie ludzi!!! Tam jest propaganda!! I jedno i to samo że Tusk zniszczył Polskę itp ale to oni rządzą od 8 lat w tedy były inne czasy, każdy z nich kradnie no ale to co robi PIS to już jest paranoja i że oni dalej wygrywają w sondażach to mi ręce opadają litości, ja nie jestem za żadna partia bo nikt nie zdobył mojego zaufania czekam na nowe twarze nowe pomysły a nie Ci sami cały czas. Dali 800+ super ale pamiętajmy ze to z naszych podatków bo rząd nie ma swoich pieniędzy tylko nasze. Mam 2 dzieci i wolałabym zamiast tej kasy mieć pewne miejsce w przedszkolu, książki dla dzieci obiady w szkołach dofinansowania do pozaprogramowych zajęć dla dzieci.... A nie ja płacę za wszystko 100% (jak i nie więcej) wszystko drożeje można powiedzieć że place Państwu 1500zl a oni mi dają 800zl dalej jestem stratna 😁