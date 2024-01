KRYZYS w małżeństwie Golców? Edyta ZABRAŁA GŁOS!

Edyta i Łukasz Golcowie są jedną z nielicznych par w polskim show biznesie, która może pochwalić się tak długim stażem. Muzycy są razem od ponad 23 lat. Piosenkarka poznała swojego męża już w szkole średniej, a uczucie zaprowadziło ich na ślubny kobierzec w 2000 roku. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: Bartłomieja, Antoniny i Piotra.

Niestety jakiś czas temu media obiegła informacja o rzekomym konflikcie w małżeństwie muzyków. Sąsiedzi mieli skarżyć się na liczne konflikty, co tylko podsyciło plotki o ewentualnym rozwodzie. W końcu głos zabrała sama zainteresowana, która odniosła się do doniesień.

Edyta Golec komentuje informacje mediów o ewentualnym rozwodzie. Pojawił się też temat podziału majątku

W rozmowie z reporterem Pomponika Edyta postanowiła skomentować doniesienia, jakoby ona i Łukasz przygotowywali się do rozwodu.

W tym roku będziemy obchodzić 24. rocznicę ślubu, jesteśmy szczęśliwi. Zaprzeczamy wszystkim donosom, że coś się dzieje, że jakaś katastrofa u Golców. Jestem wdzięczna losowi, za to, że udało się nam spotkać, że nasze dusze się spotkały, że łączy nas bardzo wiele - tradycja, wychowanie i miłość do muzyki, że mamy wspaniałe dzieci, tworzymy piękną rodzinę, to jest bezcenne. To jest najpiękniejsza nagroda, jaką mogłam sobie w życiu wymarzyć - zdradziła Edyta.

Artystka odniosła się także do kwestii podziału zysków za płyty i koncerty w zespole. Okazuje się, że obecnie działający układ między członkami kapeli został opracowany już na początku funkcjonowania Golec uOrkiestra i według niej wszystko sprawdza się jak należy.

To było na szczęście od początku między chłopakami ustalone. Co, kto wkłada, tyle wyciąga - to jest umowa między nimi, ale myślę, że jest to wszystko na tyle sprawiedliwie, że... Na szczęście 25 lat gramy na scenie i jeszcze się nie pozabijali. Kochamy to, co robimy, jest chęć tworzenia nowych piosenek - stwierdziła.

Niestety nie wszystko układało się zawsze kolorowo. Wiele trudności sprawiła Edycie kwestia prowadzenia kariery przy jednoczesnym posiadaniu dzieci. Wyjawiła, że częste wyjazdy powodowały u niej wyrzuty sumienia i poczucie winy. W końcu postanowiła omówić ten temat ze swoimi pociechami.

Rozmawiałam z dziećmi na ten temat. Moje dzieci mnie bardzo mile zaskoczyły, bo powiedziały tak: "Mama, ale zobacz, niektóre dzieci mają tak, że ich rodzice wyjeżdżają na pół roku gdzieś do Holandii, Szwecji, czy Anglii do pracy. Nie mają taty przez trzy miesiące, a wy jesteście praktycznie na miejscu, głównie przez weekendy was nie ma. Róbcie to, co kochacie, my się cieszymy jak wy jesteście szczęśliwi - mówiła z uśmiechem na ustach.

Golec uOrkiestra był jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów 2023. Ekipa rozgrzała śląską publiczność takimi hitami jak m.in. "Ściernisko", "Górą Ty" czy "Crazy is my life".

