Urszula i jej partner przetrwali niejeden kryzys. Dzieli ich 20 LAT RÓŻNICY: "Utarło się, że fajnie, jak facet ma młodszą, ale nie odwrotnie"

Urszulę i Tomasza Kujawskiego dzieli 20 lat. Są razem do dziś

Widok wokalistki w objęciach Kujawskiego nie powinien być dla jej fanów niczym nowym, bo para razem idzie przez życie już od dwóch dekad. Choć dziś wielu im kibicuje, to przed laty sytuacja wyglądała nieco inaczej i zakochani musieli walczyć o łączące ich uczucie. Prywatnie dzieli ich 20 lat różnicy, przez co niektórzy zarzucali mężczyźnie, że chce tylko ogrzać się w blasku sławy znanej partnerki.

To, że się poznali i połączyło ich głębsze uczucie, nie było natomiast przypadkiem. Kujawski pracował jako członek ekipy muzycznej Urszuli, a między nimi szybko zaiskrzyło. To on pomógł jej przetrwać trudny czas żałoby po pierwszym mężu, służąc jej wsparciem w chwilach słabości.

Znał Staszka i był świadkiem naszej miłości. A po jego śmierci pierwszy podał mi pomocną dłoń. Był może zagubiony, miał jednak w sobie ogromne pokłady dobroci, co mu zostało do dziś - mówiła Urszula w wywiadzie dla "Vivy" i dodała: W pewnym sensie uratowaliśmy siebie nawzajem.

Urszula i jej drugi mąż przetrwali niejeden kryzys. Dziś są silniejsi niż kiedykolwiek

Utarło się, że fajnie jest, jak facet ma młodszą dziewczynę, ale nie odwrotnie. Jestem bardzo buntowniczą osobą i bardzo mnie to wkurza. Kurczę, on był bardzo młody, miał dwadzieścia kilka lat, ale ja też byłam wtedy młoda - śmiała się w tym samym wywiadzie.

Tomek popadł w nałogi, w końcu kazałam mu się wyprowadzić z domu, co nie znaczy, że przestałam go kochać. Zaczął jednak pracować nad sobą. Tym samym dowiódł, że poważnie traktuje nasz związek - wspominała. W autobiografii opisywała to natomiast następująco: Oczywiście zazwyczaj usiłowałam go wytłumaczyć. Brałam pod uwagę, przez co przechodzi. Słowem, byłam współuzależniona. To również moje pobłażanie sprawiło, że tak się rozwijał, rozwijał, rozkręcał, rozkręcał... W końcu odbił się od ściany. Wiedzieliśmy, że dalej tak być nie może, że musi nam ktoś pomóc, bo sami z tego nie wyjdziemy. Nie spodziewał się jednak, że każę mu się wyprowadzić, że zagrożę rozstaniem.